Asia Argento, "oggi sono serena": nudo (quasi) integrale

L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro e di due accuse di aggressione sessuale nel processo in corso a Los Angeles, reati per i quali rischia fino a 24 anni di carcere. Weinstein si trova già in prigione, dove sta scontando una condanna a 23 anni dopo essere stato giudicato colpevole di stupro e aggressione sessuale nel processo di due anni fa a New York. Una notizia che Asia Argento commenta sul suo profilo Instagram con una foto in cui indossa solo la maglietta e sotto niente.

"Anch’io mi chiesi come mai non fossi riuscita a scappare, perché non gli avessi dato un calcio nelle pa*** come mi aveva insegnato mia madre, perché non avessi urlato e chiamato le forze dell’ordine. M’incolpavo dicendomi che davo troppa confidenza agli uomini. O che forse era colpa dei ruoli che interpretavo, le pose sexy sulle copertine dei giornali. Se qualcosa di irrisolto dentro di me non mi aveva mai permesso di amarmi completamente, dopo essere stata violentata iniziai a disprezzarmi", scrive Asia Argento. "Continuavo a ripetermi che ero una putt*** e che me l’ero cercata", conclude: "Ci sono volute due decadi e 16 anni di analisi per liberarmi di questo critico interiore, e per imparare a farmi scivolare sopra le insinuazioni dei detrattori, che facevano ancora più male perché ero stata io la prima a incolparmi".