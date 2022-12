Iva Zanicchi "presa e portata via". Ballando, rissa-terremoto

22 dicembre 2022 a

a

a

Dietro le quinte clamoroso su Raiplay, nell'ultimo episodio di Ballando segreto. Iva Zanicchi, infatti ha rivelato che durante la puntata di sabato scorso ad un certo punto Samuel Peron rivolgendosi a Milly Carlucci ha detto: "Tu immagina che quando Selvaggia Lucarelli ha ripreso il fatto suo, lei è partita… Era in pole position contro lo schermo e urlava ‘perché tu...". Quindi la cantante ha aggiunto: "Parlavo con lei attraverso lo schermo e gli altri mi hanno presa e portata via".

"Volevo tagliarmi le vene". Zazzaroni, pesantissimo sfogo su Ballando

Iva Zanicchi, concorrente di Ballando con le stelle ha proseguito confessando di non aver apprezzato alcune dichiarazioni della Lucarelli nei suoi confronti e che sono dovuti intervenire gli altri vip in gara per cercare di calmarla. Un dietro le quinte che è stato condito dalle risate di Milly Carlucci e di Samuel Peron. Il ballerino si è anche scontrato in diretta con la Lucarelli durante una puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone quando la giurata è intervenuta per smentirlo. E Peron ha ironizzato: "Devo dire che alla fine del percorso è diventata più diplomatica".

"La vecchietta che cade fa ridere": De Sica, schiaffo al politicamente corretto

Insomma, gli scontri tra Selvaggia e la Zanicchi proseguono, Dopo quel famosissimo insulto rivolto dalla cantante alla giurata, tra le due è stato un crescendo di tensione.