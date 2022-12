Ballando con le Stelle, affondo sulla Lucarelli: "Sapeva i rischi..."

23 dicembre 2022 a

"L’errore è stato anche da parte sua, consentire a Biagiarelli di partecipare allo show, ben sapendo quali potessero essere i rischi": Alessandro Cecchi Paone ha parlato così di Selvaggia Lucarelli nella sua rubrica sul settimanale NuovoTv. Il riferimento è alla puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato scorso. Puntata nella quale la Lucarelli ha accusato la giuria di aver penalizzato Lorenzo con giudizi fin troppo severi.

A scrivere a Cecchi Paone è stata una telespettatrice, Simona da Erba, che ha detto la sua sulla giurata: "A mio parere questo atteggiamento prova quanto sia inadeguata per il ruolo che occupa, che cosa si aspettava? Che i colleghi facessero vincere il suo compagno?”. Bisogna precisare, comunque, che la Lucarelli in realtà non ha mai contestato l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli da Ballando con le stelle. Ha solo detto di essere rimasta delusa dal comportamento della giuria.

Dopo il duro affondo della telespettatrice alla giurata e giornalista, Cecchi Paone ha commentato: “Ho difeso convintamente Selvaggia Lucarelli su queste pagine. Ma in effetti il conflitto di interessi non fa bene a nessuno, in alcun campo. Meno che mai in un contesto come Ballando con le stelle”. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina sono ormai fuori dalla gara, visto che al ripescaggio della puntata scorsa ha vinto Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca.