Fius Gamer, "cuore azzurro": le star di Youtube in campo per solidarietà

I Fius Gamer, noto trio di Youtber tra i più seguiti in Italia nel mondo del calcio con oltre 1 milione di iscritti sul loro canale Youtube saranno grandi protagonisti il prossimo giovedì 22 dicembre a Cercola (Na) alle 17.30 per la partita del Cuore azzurro – Youtubers &Friends, uno speciale evento benefico e di solidarietà a sostegno della Fondazione Pausilipon per i piccoli pazienti del Santobono di Napoli e delle loro famiglie.

"Il calcio fa parte delle nostre vite quotidiane ormai da parecchi anni e siamo contenti di poter dare nel nostro piccolo un aiuto concreto a sostegno di questa bellissima iniziativa benefica per i piccoli pazienti del Santobono e delle loro famiglie – dichiarano i Fius Gamer - Il calcio ha il potere di unire tantissime persone, e quando riesce a scendere in campo per la solidarietà è per noi motivo di grande soddisfazione. Ecco perché abbiamo deciso sin da subito di aderire con entusiasmo a questo progetto mettendoci in prima linea. Siamo fortemente convinti nella missione sociale dello sport, il calcio va sempre di più vissuto anche come mezzo sociale per regalare sorrisi oltre il campo".

L’azzurro Napoli è il colore della vita dei Fius Gamer, ovvero Andrea, Antonio e Mirko che a oggi contano anche più di 650mila followers su Instagram sui singoli profili fiusgamer, @mr.spartapraga e @mirkof93. Non solo Instagram e YouTube ma anche TikTok: i loro canali personali @fiusgamer, @mr.spartapraga e @mirkof93 totalizzano una community oltre 1.5 milioni di fan. Le reactions alle gare dei partenopei sono diventate nel tempo un vero e proprio marchio di fabbrica e sono fra i contenuti più amati sui loro canali insieme a riflessioni sul mondo pallonaro, food challenge, quiz, vlogs, e tanto altro.