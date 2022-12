Michelle Hunziker, il video in cui è "arrabbiatissima". Cosa è successo

22 dicembre 2022 a

È quasi sempre di ottimo umore Michelle Hunziker che ogni mattina regala ai suoi follower su Instagram il buongiorno con delle stories molto ironiche. Questa volta però la conduttrice svizzera ha postato un video in cui dice di rivedersi molto. "Quando sono arrabbiata e voglio che se ne accorgano", ha commentato la Hunziker.

La conduttrice in questo momento è molto felice per come stanno andando le cose: il lavoro prosegue nel migliore dei modi e soprattutto a breve nascerà il suo primo nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, e lei diventerà una bellissima e giovanissima nonna. Michelle Hunziker da tempo ormai non fa che ripetere di essere felicissima all'idea di diventare nonna.

Poi in un post Michelle ha pubblicato un video con Giulia Bongiorno: "Sono poche le volte che mi volto per contemplare il percorso fatto. Lo faccio solo con le cose importanti e che contano per me nella vita. Doppia Difesa è una di queste. Insieme alla mia compagna di viaggio Giulia Bongiorno e tutto il team di Doppia Difesa ora sono 15 anni di battaglie per difendere le vittime di violenza nel quotidiano, per proporre leggi a tutela delle donne, per smuovere l’opinione pubblica su tematiche per noi importanti". Quindi augura un "buon natale a tutti coloro che forse in questo momento si sentono persi e scorati specialmente in questo periodo. Ricordatevi che non siete soli e che c’è sempre qualcuno a cui chiedere aiuto. Noi ci siamo".