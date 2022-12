Ballando con le Stelle, la Lucarelli gela la Carlucci: "Fiorello ha ragione"

22 dicembre 2022 a

L'esplosiva intervista di Milly Carlucci al Corriere della Sera non è passata affatto inosservata. Selvaggia Lucarelli ha commentato alcune delle dichiarazioni della conduttrice di Ballando con le Stelle nelle sue storie Instagram. In particolare il passaggio su Fiorello. La Carlucci ha risposto allo showman che, da grande appassionato del programma, ha criticato il regolamento piuttosto confuso, fatto di mancate eliminazioni e ripescaggio.

Milly Carlucci, allora, ha spiegato che la gara tra gli eliminati alla vigilia della finale c’è sempre stata nella storia di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli, però, ha dato ragione allo showman siciliano: "Sulle opinioni non mi pronuncio perché sono appunto opinioni. Però le card sono una novità. E il ripescaggio era tra eliminati, non tra eliminati e ritirati. E non era mai successo che non uscisse nessuno per più di metà delle puntate. Quindi un po’ di ragione Fiorello ce l’ha”.

In una storia successiva, poi, la Lucarelli ha corretto un po’ il tiro, ricordando un caso analogo a quello di Luisella Costamagna, che è tornata in gara dopo i problemi alla caviglia e dopo aver battuto tutti gli eliminati di Ballando: “Vero, Isoardi si ritirò i primi di novembre per due puntate e rientrò al ripescaggio a metà novembre. Direi una situazione un po’ diversa”.