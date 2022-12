Ballando, "perché ce l'ha così tanto con Selvaggia": ora tutto torna

25 dicembre 2022 a

Selvaggia Lucarelli ha fatto infuriare un po' tutti a Ballando con le Stelle. Anche Sara Di Vaira. Tra le due i rapporti non erano dei migliori già quando la prima era una ballerina del cast e ora che è diventata commentatrice la situazione è addirittura peggiorata. Stando a quanto riferito dalla Lucarelli la maestra di ballo sarebbe stata l'unica del programma di Rai 1 a non farle le condoglianze per la recente scomparsa della madre. Allo stesso tempo la Di Vaira ha rivendicato ottimi rapporti con gli altri giudici: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto. E allora cosa c'è dietro il clima teso?

Davide Maggio, su Twitter, parla di frizioni legate a una possibile sostituzione: "La Di Vaira - spiega l'esperto di gossip - era stata scelta per prendere il posto di Selvaggia quando pensavano che si sarebbe assentata per la morte della madre. È comprensibile l’avvelenamento della ballerina. Pensava di aver svoltato".

E invece a sorpresa la Lucarelli non ha lasciato la poltrona, raccontando che la madre era malata da tempo di Alzheimer e l'opinionista era preparata a una possibile scomparsa. Intanto non è escluso un addio in vista della prossima edizione. La Lucarelli ha lasciato intendere che tutto è in divenire e che è "molto delusa" dal programma e dai suoi colleghi.