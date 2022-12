Emma Marrone scatenata: "Mer*** della società, sfigato", chi distrugge

24 dicembre 2022 a

Emma Marrone fuori controllo. La cantante, reduce da un grave lutto, deve fare i conti con la cattiveria degli haters. Uno di queste supera il limite. "Come festeggerai Natale, con mamma e papino?", le chiede ironizzando sulla morte del padre Rosario e aggiungendo un’emoticon con le risate. La risposta via social però non si fa attendere: "Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la m…a di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili perché oltre a essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di m…a che hai". Ma non finisce qui, perché Emma rincara la dose: "Vi auguro le peggiori sofferenze".

A prendere la parola a quel punto è un secondo utente che difende la cantante, ma la accusa di aver utilizzato termini inappropriati. Anche a lui l'artista le suona: "Vi siete svegliati tutti buoni oggi… Solo perché non hanno percul…o il vostro di padre… Che non c’è più. Andate a ca…re… Buon Natale. Questa è la classe". Per Emma la scomparsa del padre è stata una dura batosta.

Solo pochi giorni fa, la cantante aveva dedicato al padre un lungo post: "Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo da quel palco. Io ti telefonavo. Chissà, amore di papà. Com’è andata? Tutto bene? Adesso io ti chiamo ma tu non mi rispondi. Io su quel palco però ci salgo lo stesso. Ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te. Mi trascino nelle cose, le gambe sono stanche come l’anima, trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose. Eri semplicemente papà e io ero la figlia del suo papà". Rosario Marrone è morto a settembre dopo una lunga battaglia contro la leucemia.