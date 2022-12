Ballando, Iva Zanicchi spiazza la Rai: "Il pubblico non sa che Milly Carlucci..."

26 dicembre 2022 a

La vittoria di Ballando con le Stelle, tra una polemica e un'altra, è andata a Luisella Costamagna. La stessa Iva Zanicchi, protagonista indiscussa della trasmissione di Rai 1, non ha nascosto qualche sospetto. "Il mio - ha commentato la finalissima a Storie Italiane - è un quarto posto un po’ strano, meritavo il terzo! No, in realtà credo che meritassi l’ultimo posto… Certo che una coppa la potevano dare anche a me… La coppa della nonna!".

Ospite di Eleonora Daniele nella puntata di lunedì 26 dicembre, la cantante ha ricordato la sua età e sfidato i vip meno giovani: "Sono stata superlativa a Ballando! Vorrei fare una sfida con tutte le 80enni dello spettacolo e vedere se riescono a fare quello che ho fatto io! Mi sono divertita come una pazza, non so se si sia visto. Il pubblico non sa quello che fa Milly Carlucci… Ti cura persino il capello! Questa mattina non mi avrebbe mai mandato in onda così!".

La stessa Zanicchi è stata più volte al centro della bufera durante la messa in onda del talent: un po' per l'insulto a Selvaggia Lucarelli, un po' per le sue barzellette e battute. Insomma, quanto è bastato a renderla un personaggio divisivo. Chi però ha tenuto a prendere le sue difese è stata Platinette. "Iva Zanicchi - ha ammesso su Rai 1 - è un romanzo popolare e come tale sfogli i capitoli di una vita intera. Il suo repertorio è fatto di canzoni, ma anche di performance teatrali inattese". Per questo "Iva commuove e diverte al tempo stesso, vive fino in fondo tutte le sue esperienze. Smettiamola di parlare dell’età: oltre a quella anagrafica c’è quella mentale ed è evidente che lei sia una donna con ancora tutte le carte in regola, sia dal punto di vista che del comportamento. È chiaro che sia stata sostenuta dall’affetto del pubblico, che è emerso in ogni occasione possibile. Iva ha dimostrato che il tempo può essere vinto, mettendosi in gioco su più fronti".