Zazzaroni: "Qualcosa c'è stato". Ballando, parole pesantissime

"Qualcosa c'è stato". La diretta, a volte, non mente: Ivan Zazzaroni rivela come le frizioni e gli scontri nella giuria di Ballando con le stelle siano stati veri, non programmati, a tratti feroci. Intervistato dal magazine Novella 2000, il celebre giornalista e direttore del Corriere dello Sport ha commentato il rapporto non proprio idilliaco tra molti suoi colleghi giudici, da Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith fino a Guillermo Mariotto. "Ci sono stati momenti di frizione, è vero… Con i concorrenti ci sono sempre stati… Quest’anno attaccare la giuria è stato facile anche per il pubblico…".

A molti il clima rovente in studio è sembrato uno dei limiti di questa edizione. Zazzaroni, però, difende il programma: "Secondo me, in fondo, ben vengano anche le discussioni: se ci sono significa che niente è costruito…". E Milly Carlucci? Pubblicamente, la conduttrice dell'ormai storico show del sabato sera di Rai 1 non ha mai perso occasione per gettare acqua sul fuoco delle polemiche. E i privato? "Contrariamente a quanto si può pensare non è rimasta affatto silenziosa quest’anno - rivela sempre Zazzaroni a Novella 2000 -, anzi ci confrontiamo anche sulla chat…".

Quindi, il giornalista spiffera una indiscrezione che sorprenderà molti. Anche alcuni protagonisti del mondo del calcio è andato in pressing per trovare un posto nel cast del programma. "Qualche allenatore di non particolare pregio direi di si… Ma quello che mi fa più piacere è sapere che tantissimi calciatori e allenatori guardano Ballando con le stelle…".