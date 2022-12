Chiara Ferragni ricoperta di insulti? La reazione è durissima

28 dicembre 2022 a

Chiara Ferragni adesso risponde a tono alle critiche. Sono bastate poche foto di lei in bikini mentre fa una passeggiata sulla neve in una bella giornata di sole per scatenare una valanga d'odio gratuita sull'influencer.

Le critiche per quelle foto sono state davvero feroci: "La stupidità si esprime in molti modi” ha scritto subito qualcuno tra i commenti. E ancora: “Sei ridicola”. Non poteva mancare anche chi tra gli utenti augura alla Ferragni di ammalarsi proprio subito dopo quella passeggiata in libertà sulla neve: "Hai la febbre e ti verrà l'influenza".

E la Ferragni questa volta non ha voluto fare la gnorri o passare su queste offese davvero gratuite. Così ha deciso di rispondere in modo chiaro e netto e di fatto ha zittito con un solo gesto tutti i leoni da tastiera. La Ferragni ha infatti postato un un video in cui fai il gesto delle corna, un tipico segno di scaramanzia, a cui ha aggiunto una frase piccata: "Ma tiè, col cavolo". Insomma l'influencer ha messo a loro posto tutti coloro che l'hanno insultata sui social per una scelta, la sua, di mostrarsi in bikini mentre si gode il sole in una splendida giornata sulla neve. A volte l'invidia può essere una brutta bestia...