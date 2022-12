Elena Sofia Ricci, la voce sull'addio a Mainetti: "Colleghi a bocca aperta"

29 dicembre 2022 a

Sul finire del 2022 un'altra coppia si separa. A dirsi addio dopo 19 anni sono Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. Tra l'attrice e il musicista le cose non andavano da un po', tanto che tra colleghi e addetti ai lavori la notizia circolava da tempo. I due non si vedevano più insieme e a quanto pare la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo, a causa di una crisi diventata ormai insanabile.

Al momento, ricorda Today che diffonde i rumors, non c'è alcun comunicato ufficiale. Per Elena Sofia Ricci si tratta dell'ennesimo colpo di scena che comunque avrebbe lasciato "a bocca aperta" i colleghi. La storia tra i due è nata dopo la fine della relazione dell'attrice con il collega Pino Quartullo, padre della sua primogenita Emma, oggi ventiseienne.

I due si sono sposati nel 2003 e l'anno dopo è nata la figlia Maria. Per Elena Sofia Ricci non sono le prime nozze. L'attrice in passato era già stata sposata con lo scrittore Luca Damiani. Un matrimonio naufragato dopo appena un anno a causa - dicono - dei tradimenti di lui (che ha avuto anche una relazione con Nancy Brilli).