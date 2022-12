Ballando, Andrea Delogu sbotta: "Basita, voti da rivedere"

Francesco Fredella 29 dicembre 2022 a

Si parla ancora di Ballando con le Stelle dopo la vittoria di Luisella Costamagna e la mancata vittoria di altri concorrenti. Ema Stokholma rompe il silenzio. E dice: “Selvaggia ha ragione”. Ovviamente si riferisce alla Lucarelli, che dopo la fine del programma ha sbottato sui social. Si parla di Bot e televoto di nuovo, ma cosa c'è realmente dietro? Non si sa. Secondo una parte della Rete la vittoria della Costamagna non convince tutti. Parla pure il Codacons, che sputa veleno e annuncia un'azione.

Anche Alessandro Egger, che era in pole position per la vittoria, ha sbottato. La Stokholma e Angelo Madonia (pare che i due siano fidanzati) sono arrivati terzi, prima di loro Egger e Tove Villför e a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. La sera della finale è accaduto di tutto, anche Andrea Delogu si è lasciata ad uno sfogo. “Luisella Costamagna vincerà? Spero di no, perché Selvaggia ha ragione! Dite che ha già vinto trovando l’amore? Sticavoli noi vogliamo la vittoria!", dice la Delogu.

"Siate spietati! Votate anche da profili fake (ah no, scusate, quello lo ha già fatto un altro concorrente). Mette like e che vinca la coppia migliore e magari più onesta(H). Che poi, per un momento di serietà, si gioca, ci si diverte, è un’esperienza bellissima anche da sostenitrice, ma essere disonesti qui non ha proprio senso. È una mancanza di rispetto verso tutti”, continua. Poi la Delogu, dopo la vittoria della Costamagna, scrive: “Ci tenevo più io alla sua vittoria che lei. Ema Stokholma era felice anche solo di partecipare. Ma posso dire che sono basita. Rivedrei i voti dal web e un po’ di regolamento".