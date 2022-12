Ballando, la confessione della Lucarelli: "Perché Carolyn Smith ce l'ha con me”

29 dicembre 2022 a

“Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato…”: Selvaggia Lucarelli svela il motivo per cui Carolyn Smith ce l'avrebbe con lei. Intervistata dal Corriere della Sera, la giurata di Ballando con le Stelle, che quest'anno è stata molto contestata, ha detto la sua sull'edizione appena terminata.

La giornalista, in particolare, ha fatto notare che proprio in quest’ultima edizione del talent show di Milly Carlucci il presunto odio nei suoi confronti da parte della collega Smith sarebbe letteralmente scoppiato: "Quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo… Evitava anche di rispondermi". Parlando degli altri colleghi giurati del talent, la giornalista ha detto di essere rimasta particolarmente delusa da Guillermo Mariotto.

Ma non solo. Perché a deluderla sarebbe stato anche Fabio Canino, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Per questo si sarebbe aspettata maggiore vicinanza da parte sua: "Ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà". Nessun problema, invece, con Ivan Zazzaroni: “Gli sono affezionata, anche se è un clamoroso democristiano”. Infine, sulla mancata difesa da parte della presentatrice del talent, ha confessato: "Io non faccio parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma".