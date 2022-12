Tommaso Mazzanti, valanga di insulti: "Sei un...", la risposta è monumentale

31 dicembre 2022 a

Tommaso Mazzanti, titolare della famosissima catena di schiacciate, "L'Antico Vinaio", è finito in mezzo a una ingiustificata bufera social solo per aver mostrato su Instagram il suo ultimo acquisto una Lamborghini Urus che costa da listino 230mila euro. "A 21 anni ho comprato la mia prima macchina . Era una Ford Fiesta Bianca . Mi ricordo ancora che feci le rate per 4 anni a circa 300 euro al mese per comprarmela .Quando sono andato a firmare ero felice come un bambino perché mi ero tolto una bella soddisfazione , era la mia prima macchina . Il primo anno che stavo con mia moglie avevo ancora la mitica Fiestina . Oggi dopo 13 anni sono nuovamente felice come un bambino . Perché mi sono tolto una gran bella soddisfazione . Però questa volta è ancora più bella perché mai in vita mia avrei pensato di potermi regalare una macchina così. Sono felice come un bambino", ha scritto su Instagram.

Apriti cielo, subito crivellato da accuse e insulti: "Mi chiedo perché ostentare", "Una grandissima cafonata", "Sei troppo sborone, tolgo il like". Parole pesanti che però innescano la reazione di Mazzanti: "Mi hanno paragonato, in termini di seguito, a nomi altisonanti come la Ferragni e Damiano dei Maneskin. Davvero troppo per me. Io sono solo Tommy e forse soffro un po’ questa sovraesposizione, perché dieci anni fa mi comportavo allo stesso modo e non succedeva un simile putiferio. Gli insulti non mi faranno cambiare comunicazione. Mi farò una ragione degli haters". Poi al Corriere aggiunge: "Volevo lanciare un messaggio: far capire ad ogni piccolo imprenditore che, piano piano, con il lavoro, i sogni possono realizzarsi. Io provengo da un contesto umile, popolare: sono cresciuto a Gavinana. Pensa che ultimamente stanno venendo fuori anche leggende: tipo che ho uno zio miliardario, o investitori arabi, come a sminuire quello che ho fatto finora. Ora sono alle Maldive, dieci giorni al caldo per ricaricare le batterie. Se pubblicassi una foto della vacanza mi accuserebbero di essere un arricchito, ma io qui ci venivo anche tanti anni fa, quando non ero nessuno".