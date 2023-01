Aurora Ramazzotti, la notte di Capodanno "beata tra gli uomini"

01 gennaio 2023 a

Aurora Ramazzotti ha salutato il nuovo anno a modo suo: raccontando tutto sui social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di fatto ha voluto condividere con i suoi fan l'inizio di questo 2023. La conduttrice e showgirl ha deciso di regalarsi un weekend di totale relax in montagna. Nel 2023 arriverà un bimbo nella vita della Ramazzotti e in questa vacanza non era sola.

La Ramazzotti infatti in una cornice esclusiva nei pressi di Bormio, ha trovato la serenità per godersi il passaggio al nuovo anno. Nel lussuoso hotel con le terme, la Ramazzotti si sta godendo questi ultimi giorni di Feste nell'attesa di diventare mamma.

Ma non era sola. Ad accompagnarla nel suo soggiorno di relax sono stati due degli uomini più importanti della sua vita, ovvero il compagno Goffredo Cerza, l’amico del cuore Tommaso Zorzi (content creator, presentatore ed ex gieffino). E poi c'è lui, il nascituro. Infatti la Ramazzotti ha rivelato che nascerà un bambino, un maschietto. Insomma questo Capodanno l'ha trascorso davvero "beata tra gli uomini". Dopo le feste troverà mamma Michelle ad attenderla. La showgirl infatti non vede l'ora di diventare nonna e sarà al fianco della figlia per questo passaggio decisivo, il parto nei primi mesi del 2023.