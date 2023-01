Caterina Balivo, il web in tilt: la foto sensuale che spiazza tutti

02 gennaio 2023 a

a

a

Caterina Balivo manda in tilt i suoi fan. La conduttrice di "Lingo" il quiz game che va in onda su La7, ha voluto salutare il 2022 con una foto che ha lasciato davvero senza parole i suoi follower. Una foto che ha fatto letteralmente il giro del web e che di fatto sottolinea tutta la fiducia della Balivo in questo nuovo anno che si è appena aperto. Rilassata, sorridente su una spiaggia si è mostrata in bikini. Le sue forme sensuali arricchiscono lo scatto e in tanti sui social le hanno fatto i complimenti per lo stato di grazia che ha mostrato in un solo scatto.

"Sei brava, ma questo neo in faccia...": lo sfregio a Caterina Balivo

E la stessa Balivo ha voluto accompagnare la sua foto con una frase chiara che ha il sapore dell'ottimismo per questo nuovo anno che si è aperto: "Caro 2022 ti saluto così, con i piedi in acqua e lo sguardo verso il cielo, in cerca di nuovi orizzonti che il 2023 spero possa regalare a tutti.

Gelo a "Lingo": cosa esce sullo schermo, Caterina Balivo attonita | Guarda

Vi auguro un anno pieno di serenità". Il tutto circondata da un paesaggio esotico tra palme, mare e sabbia bianca. Insomma per la Balivo è stato un vero e proprio Capodanno da sogno. Forse indimenticabile.