Michelle Hunziker, sfogo durissimo: "Quante volte ho detto sì"

Negli ultimi tempi si è parlato molto di un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma i diretti interessati non lo hanno mai confermato. Evidentemente la situazione non è ancora del tutto definitiva, ma l’incertezza che regna su questa (ex?) coppia non fa altro che alimentare il gossip. In questo senso non aiuta il post pubblicato dalla Hunziker sui propositi del 2023.

“Chi ti ama comprende molto bene la necessità di spazio per recuperare energia e lo rispetta. Chi non lo comprende, magari lo farà dopo aver visto il tuo esempio”: molti hanno colto un riferimento all’ex marito da parte della showgirl, che comunque si augura un anno pieno di “energia, grinta e tanti obiettivi nuovi”. Un altro passaggio è però sembrato un richiamo a Trussardi, o almeno così lo hanno interpretato i fan della coppia: “Quante volte ho detto sì quando volevo dire no, quante volte ho detto no mentre volevo dire sì. L’equilibrio da trovare per dare a se stessi la giusta attenzione richiede una grande dedizione, è un percorso”.

L’obiettivo principale della Hunziker per il 2023 sarà “stare nella verità di ciò che sente, sempre con garbo e rispetto verso il prossimo, ma nella assoluta verità”. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, la conduttrice si sta dedicando molto alla sua azienda di prodotti cosmetici naturali, ma presto tornerà anche in tv: il 2023 potrebbe essere l’anno buono per la seconda edizione di Michelle Impossible su Canale 5.