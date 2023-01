Paola Caruso in ospedale, "non mi sono più ripresa": il dramma privato

03 gennaio 2023 a

Non è un momento facile per Paola Caruso, che ha fatto sapere ai suoi follower di essere in ospedale. La ex Bonas di Avanti un altro avrebbe avuto un crollo fisico ed emotivo per via dei problemi di salute di suo figlio Michele. La 37enne di Catanzaro, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha spiegato di non essere riuscita a reggere il periodo difficile che sta attraversando. Il suo bambino è nato dalla relazione con l’imprenditore Francesco Caserta, con cui però non ci sarebbe adesso alcun tipo di relazione.

"È successa una disgrazia a mio figlio": il dramma privato di Paola Caruso

Nelle sue storie Instagram la Caruso ha pubblicato la foto del suo braccio sul letto d'ospedale dopo aver fatto una flebo. Accanto ha scritto: "Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita. E ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.

Non si sa molto della malattia del piccolo. La showgirl ne ha parlato per la prima volta pochi giorni fa. In particolare, ha raccontato che circa una mese fa, mentre si trovava a Sharm el-Sheikh, è stata costretta a rientrare d’urgenza in Italia. A Michele è capitata una “disgrazia”, ha sottolineato lei, aggiungendo poi che il bimbo dovrà fare molte terapie. La showgirl ha preferito non dire nulla di più.