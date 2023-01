Signorini nella bufera: "Voto truccato", esplode il caso

04 gennaio 2023 a

Alfonso Signorini è finito nella bufera per quanto è accaduto durante la penultima puntata del Grande fratello vip su Canale 5. "Televoto truccato", "Che farsa", "Guarda caso Antonella è risultata la preferita e così avrà lo scudo per il prossimo televoto che decreterà l’eliminazione", si legge tra le migliaia di commenti pubblicati dai telespettatori sui vari social. Tutto è nato dal fatto che Antonella Fiordelisi è risultata la preferita dal pubblico, sbugiardando ogni sondaggio che dava come favorita Oriana Marzoli.

Un risultato davvero inatteso se si considera che proprio la influencer campana, sui social, non è molto amata. Tanto che adesso c'è pure chi parla di "Bot", ovvero di profili inesistenti provenienti dall’estero (un caso simile era scoppiato quando al programma partecipò Dayane Mello). E Alfonso Signorini, sull’ultimo numero di Chi Magazine, ha replicato alle accuse, spiegando che lui stesso è rimasto sbalordito nell’apprendere che Antonella fosse la preferita dai telespettatori votanti.

Di più. Signorini ha anche affermato di avere chiesto lui stesso a Mediaset di verificare che tutto si sia svolto correttamente. E, sempre secondo la sua versione, non c’è stato nulla di ‘manomesso": "Ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa".