C'è posta per te, drammatica storia di corna: choc dalla De Filippi

Si scaldano i motori, tutto pronto per C'è posta per te, il grande classico condotto da Maria De Filippi e che tornerà in onda domani, sabato 7 gennaio, ovviamente su Canale 5. La trasmissione è una corazzata in termini di share. E a poche ore dal primo appuntamento, ecco filtrare alcune indiscrezioni: si partirà infatti con una storia di corna, con un tradimento coniugale.

Secondo quanto fatto trapelare dalla redazione del programma, Maria De Filippi accoglierà una moglie intenta a riconquistare il proprio marito dopo averlo tradito. Insomma, se ne vedranno delle belle, così come sempre accade quando ci sono in ballo storia di corna, avvincenti e drammatiche. Non a caso, le storie di tradimenti sono quelle che di solito fanno registrare il picco di ascolti: i telespettatori sul divano si chiedono se il fedifrago riuscirà a farsi perdonare oppure no.

Per esempio, nell'ultima edizione di C'è posta per te, aveva catturato l'attenzione di tutti la giovane Alessia Quarta, la quale dopo il programma si era ritrovata con la vita completamente stravolta, ma in positivo.

Per quel che riguarda la storia che vedremo il 7 gennaio, si sa soltanto che a rivolgersi alla De Filippi è stata la moglie di Stefano, tradito e fino ad ora assolutamente non disposto a perdonarla. Stefano infatti spiega: "Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra". Riuscirà la signora a farsi perdonare? Non vi resta che attendere la puntata di C'è posta per te, la prima di questa nuova stagione 2023.