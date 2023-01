Ballando, altra bomba su Iva Zanicchi: "Il ca*** mollo", l'ultima bomba

08 gennaio 2023 a

Andrea Minuz ha fatto a pezzi Ballando con le stelle in un lungo pezzo pubblicato su Il Foglio. Lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci è definito “la balera d’Italia” perché “malandata, decrepita, rissosa, eppure indistruttibile”. Ballando è un programma tenuto in vita da “contestazioni, controversie, strascichi”. Non a caso a distanza di settimane ancora si discute di Selvaggia Lucarelli e di tutti gli screzi che si sono verificati nel corso di questa edizione, che si è conclusa con la vittoria di Luisella Costamagna.

Minuz ha evidenziato soprattutto “l’elemento piccante”, che è diventato una caratteristica fondamentale di Ballando: “La mossa lasciva, lo sguardo allupato, la palpata, tutta un’economia libidinale che pian piano spinge Rai 1 ai confini del softporn patinato anni Ottanta, erotizzando anche i segni agonistici: sudore, fiatone, fatica, ansimare del concorrente al momento del verdetto della giuria. Nel lessico dei giudici le performance diventano ‘super sensuali’, ‘hot’, ‘provocanti’, ‘trasgressive’, con ‘una carica erotica pazzesca’”.

A fare da contraltare nel corso di questa edizione è stata Iva Zanicchi: “Il camp, il kitsch, il pecoreccio delle mille allusioni sessuali di ‘Ballando’ viene ora turbato dal ‘ca*** mollo’ della barzelletta ‘veneta’ di Iva Zanicchi. Chiamata in causa per i tanti strascichi dell’ultima edizione appena conclusa, Milly Carlucci ha detto di trovare ‘miracoloso che una gara di ballo dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina”.