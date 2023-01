Ballando, "Zanicchi simpatica ma...": bordata alla Carlucci dal 'signore della tv'

08 gennaio 2023 a

a

a

Brava, bravissima, tanto da essere già stata ampiamente riconfermata per la prossima stagione di Ballando con le Stelle: si parla ovviamente della padrona di casa, Milly Carlucci, che sarà al timone della corazzata del sabato sera anche nella prossima edizione, dopo aver concluso quella di quest'anno, quella delle polemiche e degli ascolti-record.

Brava, bravissima e ora pronta a rimettersi come sempre subito in pista: per la Carlucci infatti c'è Il cantante mascherato, l'altro programma che conduce per la Rai. Un programma che, e chi lo segue lo sa, ha una forte "continuità" con Ballando, quasi un filo diretto, almeno in termini di cast.

"Perché ha partecipato a Ballando": bomba e veleno su Luisella Costamagna

E questa continuità viene velatamente criticata da Maurizio Costanzo, il quale nella sua rubrica su Nuovo Tv riceve una lettera di una lettrice che recita: "Già aveva ingaggiato Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Vito Coppola... Nella prossima edizione in giuria ci sarà Iva Zanicchi, che sostituirà Arisa...". Dunque la signora chiede se non sarà forse troppo. E Costanzo mostra di condividerne l'osservazione: "Iva è simpatica, però la presenza degli ex rende questo show per certi versi simile all'altro". Touchè.