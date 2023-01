Masterchef, Francesco: "Sono finito in analisi", il programma sotto accusa

08 gennaio 2023 a

L'ormai ex concorrente di Masterchef Francesco Girardi, 34 anni, fotografo trentino residente a Cesena, accusa in diretta i tre giudici del talent di Sky e il programma: "Ricordatevi, ogni tanto, che avete davanti non solo degli aspiranti chef ma anche delle persone". Francesco, in una intervista al Corriere della Sera, si spiega meglio: "Non mi sono mai sentito trattato da loro in modo irrispettoso, nutro per tutti e tre grande stima". Ma "quello che ho voluto dire è che ci hanno trattato da cuochi professionisti, quando nessuno di noi lo è. Siamo solo dei comuni mortali che si sono cimentati in cucina. È vero che in queste dodici edizioni il livello tecnico è cresciuto moltissimo e che l'asticella si è alzata, ma i giudici avrebbero potuto avere un occhio di riguardo pensando che siamo amatori".

E ancora: "Sarebbe bastata qualche pretesa in meno durante le prove. La pressione, interna ed esterna al programma, è tanta. Diciamo che questa uscita anticipata da Masterchef mi è costata qualche seduta dall'analista: io sono un tipo che di solito gestisce bene l'ansia, mi rimprovero di essere andato nel pallone e di essere uscito non per un piatto stellato riprodotto male, ma per degli gnocchi e una cotoletta. Però, di nuovo: un professionista li sa gestire alla perfezione, io non sono un professionista".