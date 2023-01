Maria De Filuppi, Teo Mammucari "scelto in chiesa"

Francesco Fredella 09 gennaio 2023 a

Chi lo ricorda ai tempi di Libero, il programma in onda in seconda serata su Rai2, saprà bene che Teo Mammucari è un vero e proprio fuoriclasse. Ma oggi, dopo anni di esperienza in tv, siede a Tu si que vale - il fortunato programma di Maria De Filippi. "Vi spiego come Maria De Filippi mi ha preso a Tu si que vales. Mi vide in chiesa…”, svela a Il Messaggero. Un'intervista fiume, senza freni, in cui racconta davvero tutto. Carriera e vita privata, gioia e dolori. Infatti, solo pochi giorni fa sui social (dov'è molto attivo) l'abbiamo notato insieme all’ex Thais Souza Wiggers e alla figlia avuta dalla modella Julia, 14 anni. I due ex hanno rapporti sereni e distesi. Ma in passato non sono mancate tensioni.

"Ci siamo lasciati dopo poco e tutto si è ingarbugliato. Ci sono state incomprensioni ed è stata dura. Molto dura”, racconta a Il Messaggero. “Per tre anni, quando era piccola, Julia ha vissuto in Brasile e io non l’ho vista. Poi tutto si è aggiustato e adesso va benissimo: lei è a Milano ed è il centro della mia vita. Ha un carattere solare e tranquillo“.

Ma Teo come ha conosciuto la sua ex? "L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta. Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta”, dice. “Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di letto, e poi è arrivata la marescialla…”. Nella lunga intervista Teo parla di tutto, anche del rapporto con il peso mediatico del suo personaggio. “Lasciamo stare", ammette. "È scontato dover aiutare tutti. Devi sempre dare ed essere a disposizione. Diventi un bancomat. E poi ci sono i social, dove tutti possono dire qualsiasi assurdità: Mammucari è cattivo, è cinico, parla male di quello, pippa la cocaina… Una volta in un bar uno sconosciuto mi ha preso per un braccio minacciandomi perché aveva letto chissà cosa. L’ho fatto scappare. Non sono mica Cristiano Malgioglio”.

Determinazione. Sacrifici. Gavetta. Lo sa bene Teo Mammucari, suo padre era un pavimentista, ed ha fatto tantissima strada per arrivare dov'è adesso. Da alcuni anni è riuscito ad entrare nella scuderia di Maria De Filippi, seduto tra i giudici di Tu si que vales. A questo proposito racconta uno strano incontro con Queen Maria. “Bisogna farsi sempre trovare sotto la porta. Una volta, invitato al matrimonio di un caro amico, mi sveglio con la febbre alta e gli dico: “Scusa, ma vengo alla cerimonia e poi torno a letto”. In chiesa non si respirava dal caldo, durante la cerimonia glielo dico al prete – altrimenti sarei svenuto – e davanti a me si gira Maria De Filippi, che non conoscevo e non sapevo fosse lì, e mi dice: “Quanto sei scemo”, e si mette a ridere. Poi me ne vado a casa e dopo venti minuti lei mi chiama e mi offre di fare Tu Sì Que Vales. Secondo me non mi avrebbe mai preso se non mi avesse visto in quel modo e non avesse visto che sono uno normale che scherza sempre”.

La sua più grande delusione? Il dopofestival sfumato per un attimo nel 2002, andò in mano a Francesco Giorgino. “Baudo, per me un mito, mi convocò per comunicarmi che l’avrei fatto io. “Diamoci la mano”, mi disse, “e non dirlo a nessuno”. Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: “È Mammucari che si è proposto”. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto”, conclude.