Damiano dei Maneskin rasato a zero? Occhio, cosa spunta sulla nuca

Si è rasato a zero i capelli Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin. Il video è stato diffuso sul canale TikTok del gruppo e ha subito scatenato il popolo social. Il drastico cambio di look infatti ha diviso i suoi fa., Damiano David aveva i capelli fluenti e semi lunghi e questa sua caratteristica era molto apprezzata. Ora però ha tagliato tutto. Ma attenzione, perché prima di pubblicare questo video i Maneskin avevano condiviso una prima foto sul loro profilo Instagram con Damiano rasato e attorno i compagni Victoria, Thomas ed Ethan con il rasoio tra le mani.

"Si dice che Damiano si sia rasato completamente la testa", hanno scritto nella didascalia della foto. Un semplice "colpo di testa?". Parrebbe di no. Questo totale cambio di look potrebbe essere legato all’uscita del nuovo disco Rush!, attesto per il 20 gennaio. Nel video di TikTok, infatti, la colonna sonora è l’anteprima di Gossip, il nuovo singolo della band in collaborazione con il rocker Tom Morello dei Rage Against the Machine e in uscita venerdì 13 gennaio. Soprattutto, sulla sua nuca appare un simbolo, che sembra essere proprio quello di Gucci, una doppia G...