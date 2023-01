Mamma Ferragni contro De Filippi: "Allucinante"

10 gennaio 2023 a

Una delle storie raccontate sabato scorso a C'è posta per te ha fatto parecchio discutere: si tratta della storia di Stefano e Valentina, considerata da molti utenti "tossica e poco educativa". A rivolgersi al noto programma di Canale 5 è stata lei, che ha voluto chiedere perdono al marito dopo averlo tradito. Dietro al suo tradimento, però, ci sarebbero state mancanze di rispetto e comportamenti maschilisti da parte di Stefano. Alla fine, comunque, i due si sono riconciliati.

A dire la sua su questa storia è stata, tra le altre, anche Chiara Ferragni, che sulle sue storie Instagram ha commentato: "È la storia d'amore più tossica che io abbia mai sentito". Lei, però, non è l'unica ad aver criticato la relazione. A farlo è stata pure sua madre, Marina Di Guardo, che si è fatta sentire sui social a distanza di tre giorni dalla messa in onda del programma di Maria De Filippi. L'accusa della scrittrice è arrivata dalle sue Instagram stories.

Marina ha condiviso uno screen di un articolo di giornale intitolato: "C'è posta per te: come la tv normalizza la violenza". E ha commentato: "Allucinante! E poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne". La Ferragni stessa, poi, ha condiviso un altro post nelle sue storie intitolato "I media italiani non sanno ancora parlare di donne". Così l'influencer, che da sempre è vicina a questo tema, ha voluto ribadire la sua contrarietà a quanto mandato in onda.