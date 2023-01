Sanremo 2023, Chiara Ferragni spiazza l'Italia: "A chi devolvo il mio cachet"

12 gennaio 2023 a

I soldi di Sanremo? Tutti in beneficienza. L'annuncio arriva da Chiara Ferragni: "Sono molto felice di poter annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione a Sanremo all’associazione D.I.re, Donne in rete contro la violenza, che è presente su tutto il territorio italiano e si occupa di aiutare donne vittime di violenza da parte degli uomini". L'influencer affiancherà Amadeus come co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata del Festival della musica. È stata lei, nelle storie del suo profilo Instagram indossando una maglietta con scritto "Girls supporting Girls", a rendere pubblico il gesto.

Per la moglie di Fedez si tratta di un momento "importante per parlare della violenza di cui le donne sono vittime, di tutti i tipi di violenza, quindi non soltanto quella fisica ma anche quella psicologica ed economica". Così la Ferragni si è rivolta a D.I.re, associazione che vanta "più di 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio sul territorio" e che ogni anno "riesce ad aiutare circa 20mila donne".

Per questo l'imprenditrice digitale tiene a ringraziare tutti: "Sono convinta che questo sia soltanto l’inizio di un bellissimo percorso insieme. Volevo ringraziare anche la Rai e Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile". Ad apprezzare il gesto, Giovanni Toti. Il presidente della Regione Liguria lo ha definito "non banale, non richiesto, non scontato". E i ringraziamenti vanno alla Ferragni, il cui "intero contributo per la partecipazione alla kermesse aiuterà a combattere la violenza contro le donne".