Chiara Ferragni, spunta la sosia: una clamorosa somiglianza

La sosia di Chiara Ferragni esiste. Si chiama Iryna Moryeva ed è una ragazza ucraina che vive in Italia. Proprio come la nota influencer è sposata e ha dei figli. Su TikTok Iryna vanta ventimila follower. Proprio qui condivide un video in cui fa un "duetto", ossia un filmato in cui duetta insieme alla Ferragni seppure a distanza. Iryna viene immortalata mentre replica un balletto della moglie di Fedex sulle note di "Last Christmas" di George Michael. Inutile dire che la somiglianza è sotto gli occhi di tutti.

"Pensavo fossero entrambe Chiara", ironizza qualcuno. E ancora: "È più Chiara di Chiara", "Mi sembrava Chiara stesse duettando con se stessa". Oltre ai capelli e il volto molto simili, Iryna imita anche il trucco dell'influencer. Ma la ragazza non è l'unica a somigliare alla Ferragni.

In Italia non è passata inosservata Lucrezia Melito Mangilli, studentessa di Farmacia e modella nata a Udine da una famiglia di nobili origini. Il pubblico la conosce per diverse apparizioni televisive a fianco di Paolo Bonolis. Eppure in molti la conoscono come la sosia dell'influencer. Affermazioni alle quali la diretta interessata tiene a precisare: "Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, sono come mi vedete".