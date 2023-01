Amici, De Filippi su tutte le furie: "A Capodanno noce moscata allucinogena"

12 gennaio 2023 a

C'è parecchio sconcerto tra gli autori di Amici. A Capodanno, infatti, sarebbe accaduto qualcosa che non ha precedenti e che ha mandato Maria De Filippi su tutte furie. In particolare i colpevoli sarebbero Wax e NDG. I due avrebbero preparato un prodotto con la noce moscata, un intruglio potenzialmente allucinogeno. Di questo si è iniziato a parlare sui social. Teoria confermata anche da persone vicine agli allievi.

Dunque, gli allievi avrebbero prodotto con la noce moscata un prodotto e alcuni di loro sarebbero stati addirittura male. In puntata Valeria si sarebbe giustifica dicendo che non lo avrebbe fatto se avesse saputo quanto fosse pericoloso. Eppure la noce moscata, assunta in una certa quantità può provocare effetti paragonabili a sostanze stupefacenti. Non solo, perché si rischia anche la morte.

Al momento la conduttrice del talent di Canale 5 ha preferito non parlare. I prof invece hanno visto i filmati ed è stato specificato che "per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbero mai andati in onda". Tra tutti gli allievi Maria si sarebbe particolarmente arrabbiata con Wax, considerato il "capobanda", anche per come avrebbe risposto in puntata ad Arisa che stava spiegando come dalle immagini viste risultasse essere lui il capetto della situazione.