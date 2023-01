Taylor LeJeune, la star morta a 33 anni: cosa osava mangiare

14 gennaio 2023 a

Era una star di TikTok, Taylor LeJeune, e probabilmente è morto proprio per ottenere la fama sui social. Il ragazzo americano, 33 anni appena e 2 milioni di follower, è stato stroncato da un "presunto attacco cardiaco". Noto in Rete con il nickname Waffler69, era un asso se così si può dire del mukbang, il disastroso fenomeno di TikTok e Youtube che prevede lo sfondarsi di cibo di qualsiasi tipo davanti alla videocamera. Nell'agosto 2021 era morto l'italiano Omar Palermo, altro youtuber "specializzato" nel genere.

LeJeune, ha spiegato il fratello Clayton, è morto "intorno alle 22 dell'11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d'urgenza in ospedale e un'ora e mezza dopo è morto. Non ho ancora realizzato ciò che è successo. Il futuro è un'incognita... ma ho pensato che avrei dovuto annunciare la sua morte su TikTok per farlo sapere a tutti". Al di là dei messaggi di condoglianze, si è sollevata nuovamente la polemica su "challenge" social e dintorni. Waffler69 si era letteralmente devastato a furia di ingurgitare "tonnellate di fastfood, carne selvatica e altre cose", lo ricordano molti fan. Suo padre, ricordano altri, e suo nonno "sono morti per problemi cardiaci genetici, quindi è più che probabile che questi fattori abbiano causato la sua morte". Altri però ribattono: "Per essere onesti, penso che siano stati i cibi malsani che ha mangiato a causare il suo infarto".

Cibi come burro, formaggio secco, carne in scatola vecchia di anni. Addirittura, prosciutto e frutta sciroppata risalenti al 1960. Più che un esperimento, un tentativo di suicidio involontario. "Era sempre sudato con il respiro pesante e le mani tremanti - c'è chi lo ricorda così -. Probabilmente aveva ipertensione, iperlipidemia e diabete - quindi siamo reali qui - il cibo probabilmente ha fatto questo. Che tu ci creda o no, le ciambelle sono più pericolose dei vaccini", è la risposta agli immancabili complottisti no vax che hanno tirato in ballo il vaccino.