Totti e Blasi, svolta in Aula? "Un accordo tombale"

Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero aver trovato un accordo. Dopo la separazione a colpi di borse e Rolex, i due potrebbero mettere la parola fine al contenzioso. La conduttrice e l'ex calciatore si starebbero avvicinando a una separazione consensuale. Secondo le ultime indiscrezioni si starebbero dirigendo, con l'avvicinarsi dell'udienza fissata il 14 marzo, verso un cosiddetto "accordo tombale".

Un patto, quello citato dal Messaggero, per evitare di tornare di fronte a un tribunale. A dover essere precisati, ancora, sono solo le cifre degli assegni di mantenimento e gli accordi per l'affidamento dei figli Christian (17), Chanel (15) e Isabel (6) che, per ora, si dividono tra le vacanze con mamma Ilary in giro per il mondo e la nuova casa di papà Francesco insieme alla sua compagna Noemi Bocchi.

Anche la Blasi non è stata a guardare. Da mesi frequenta un imprenditore, Bastian. E sembra che tra i due prosegua a gonfie vele. Proprio come la storia vissuta ormai alla luce del sole di Totti con Noemi. Insomma, il passato ormai è passato. Così come le accuse reciproche, arrivate con le prime indiscrezioni sulla separazione. Ma se l'ex capitano della Roma ha spiegato il motivo dietro l'addio, Ilary ha preferito rimanere in silenzio.