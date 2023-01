Ilary Blasi, lo sfregio di Noemi e Totti: chi sono queste donne

15 gennaio 2023 a

Ora è ufficiale: Noemi Bocchi ha sostituito Ilary Blasi non solo nel cuore di Francesco Totti, ma pure tra le Wags, le mogli e fidanzate dei calciatori italiani. A testimoniarlo, le foto pubblicate dalla stessa Noemi e dalle sue (nuove) amiche. L'ex capitano della Roma e la compagna, appena tornati dalla vacanza di Capodanno ai Caraibi, sono ripartiti alla volta degli Emirati Arabi.

Per il Pupone impegni "di lavoro": ha preso infatti parte al Footgolf Tournament insieme ad altre vecchie glorie del calcio. Per la nuova Lady Totti solo vacanza dorata, e tante foto di gruppo con le compagne degli ex calciatori in spiaggia, a cena e nei party esclusivi della lussuosissima località mediorientale.

Insieme a lei, sorridenti e in splendida forma sia in bikini sia in abito di gala nelle notti di Dubai, ecco campeggiare nelle rispettive Stories su Instagram Benedetta Balleggi, moglie dell'ex terzino del Milan Luca Antonini, la moglie del campione del Mondo Christian Zaccardo Alessia Serafini, la compagna di Dario Marcolin (ex Cremonese e Lazio) Barbara Puccetti.

D'altronde, non è più un mistero: tra Totti e Noemi la storia d'amore va avanti da un anno esatto. Da prima cioè che il gossip sulla separazione con la conduttrice di Mediaset iniziasse ad aleggiare a Roma e sui siti di gossip, con tanto di smentite ufficiali della coppia, e le fragorose, tardive conferme. Non un semplice flirt. Una storia seria, che è valsa a Totti però anche una sanguinosa battaglia legale e mediatica con l'ormai ex consorte, avvelenatissima. Una battaglia appena iniziata.