Non è l'Arena, Giletti travolge Totti: chi porta in studio

14 gennaio 2023 a

a

a

Massimo Giletti ha messo a segno un colpaccio che sicuramente dal punto di vista del gossip. Domenica 15 gennaio a Non è l’Arena parlerà per la prima volta in tv Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi. Sarà interessante scoprire cosa avrà da dire, dato che non si è esposto da quando l’ex è diventata la nuova compagna di Francesco Totti. I due sono a tutti gli effetti una coppia e fanno sul serio.

"Accordo tombale". Blasi e Totti in Aula, un'incredibile svolta

In attesa della puntata del talk show di Giletti, l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi si stanno avvicinando alla firma di una separazione consensuale. Sono rimasti due mesi per trovare una soluzione, dopodiché il 14 marzo è prevista la prima udienza della separazione giudiziale. Stando a quanto trapelato, l’intenzione di entrambe le parti è di trovare un accordo per il bene dei tutti e in particolare dei tre figli, che tra l’altro potrebbero essere separati tra la madre e il padre. Altri aspetti da chiarire riguardano l’assegno di mantenimento che dovrebbe spettare alla Blasi e tutti quegli aspetti in teoria secondari, come Rolex, gioielli, borse e scarpe contese.

Totti e Ilary Blasi, "salta tutto". Clamorose voci dal tribunale

Quindi la mediazione assistita per il momento è la soluzione preferita sia da Totti che dalla Blasi, soprattutto perché eviterebbe ulteriore sovraesposizione mediatica. La prima fase della separazione dell’ex calciatore e della conduttrice televisiva è praticamente diventata l’evento più “importante” del 2022, nel senso che è stato il più chiacchierato da stampa e opinione pubblica.