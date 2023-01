Domenica In, paura in studio: "Che succede?", dietro la Marcuzzi...

15 gennaio 2023 a

Piccolo imprevisto a Domenica In. Mentre Mara Venier, nella puntata del 15 gennaio su Rai 1, intervista Alessia Marcuzzi e il coreografo Luca Tommasini, si sente un tonfo. "Ma che succede?", chiede la conduttrice impaurita per l'accaduto. Non a caso sia la Venier che i suoi ospiti si girano di scatto nella direzione del rumore. "Sarà caduto un fotografo" commenta la Marcuzzi. E infatti, con ogni probabilità, dietro alle telecamere un fotografo è inciampato cadendo e generando un po' di preoccupazione.

Un fuoriprogramma sistemato nel giro di pochi secondi, dando l'occasione alla conduttrice di proseguire nella sua intervista. E non solo. Successivamente, infatti, l'ex volto di Mediaset si è cimentata in un balletto insieme al coreografo. Di sottofondo le note di Thriller di Michael Jackson. "Vieni pure tu per due passetti dai"dice Luca a Mara, "Ma con la mia età? no ragazzi" risponde la Venier prima che l'insistenza dei due ospiti la convinca. I tre hanno dunque ballato divertendo il pubblico.

Poco prima la Marcuzzi ha parlato dei suoi impegni quotidiani e della scelta di prendersi una pausa dalla tv: "La scelta è arrivata in un momento in cui doveva arrivare, me lo potevo permettere, la pandemia ha cambiato un po' tutto. - ha raccontato - Ho deciso di prendermi del tempo per me, e per le altre cose. Ho un'attività imprenditoriale che va molto bene e il mio piano B è diventato un piano A".