Gina Lollobrigida? "Come è morta": indiscrezione dalla Daniele

Eleonora Daniele, nella puntata di oggi 17 gennaio di Storie Italiane, ha dedicato un grande spazio a Gina Lollobrigida, morta ieri a 95 anni. Proprio sulle cause del suo decesso, uno degli inviati della trasmissione, che era in collegamento dalla clinica nella quale l’attrice era ricoverata l'attrice, ha rivelato che si parla di blocchi renali e polmonari. "Aveva avuto diversi altri problemi, comunque, ultimamente, come la rottura del femore", ha spiegato il giornalista che ha precisato però che l'incidente domestico era avvenuto tempo fa e che l'attrice si era ripresa dalla frattura del femore.

“È stato inoltre confermato che domani verrà allestita la camera ardente al Campidoglio", ha detto l'inviato di Storie Italiane. Chi lo vorrà, dunque, potrà dare l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida, i cui funerali si celebreranno invece il 19 gennaio alla chiesa degli artisti di Roma. La conduttrice è quindi intervenuta e ha definito la grande attrice e diva, "una donna di grande cuore, sempre molto generosa, una persona davvero buona".

Sandra Milo, ospite in studio, ha invece confessato: "Non conoscevo molto, a livello personale, Gina, ma posso dire che era un’artista a tutto tondo". "Posso dire che era così perché io invece la conoscevo bene", ha concluso Eleonora Daniele.