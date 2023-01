Gina Lollobrigida, Simona Izzo choc: "Ha pagato un caro prezzo"

17 gennaio 2023 a

Grande spazio da Alberto Matano a La vita in diretta, su Rai uno, è stato dedicato a Gina Lollobrigida, la grande diva e attrice italiana che si è spenta ieri 16 gennaio a 95 anni. Tra gli ospiti c'era anche Simona Izzo che ha parlato di lei come "una donna molto sola". "Non credo fosse felice…", ha aggiunto, "ha pagato un prezzo caro, in famiglia, per la meravigliosa carriera che ha avuto", ha detto ancora riferendosi ai contrasti che Gina Lollobrigida ha avuto con il figlio e con la nuora.

"È stata una moglie e una mamma, ma in qualche modo, la sua meravigliosa carriera, l’ha pagata", ha sottolineato Simona Izzo, "perché non penso che fosse felice". La Izzo è stata quindi interrotta da Eleonora Daniele, anche lei presente come ospite al talk condotto da Matano, che le ha chiesto perché ritenesse che Gina Lollobrigida abbia pagato, a livello familiare, per la carriera che ha avuto. E la Izzo ha risposto: "Una volta ho parlato con lei di suo figlio e di sua nuora, c’erano già dei problemi tra loro. Penso che, soprattutto quando si è arrivati a una certa età, nessuno ti possa consolare, neanche un giovane". E ha concluso Simona Izzo: "è stato veramente molto difficile il rapporto tra Gina e suo figlio".