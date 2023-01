Sanremo 2023, bomba su Chiara Francini: una foto (molto) spinta

17 gennaio 2023 a

Chiara Francini è una delle co-conduttrici scelte da Amadeus per il Festival di Sanremo 2023. Dagospia le ha dedicato un ampio ritratto, definendola una “creatura” del gruppo di comunicazione Mn, che segue anche personaggi del calibro di Fiorello e Diletta Leotta, che non a caso sono stati protagonisti del Festival su Rai1. La sua scelta come co-conduttrice ha stupito molti addetti ai lavori, dato che l’attrice non è un nome di grido.

Dagospia ha sottolineato il fatto che la Francini abbia frequentato lo stesso liceo di Matteo Renzi: “Me lo ricordo bene alle assemblee di scuola - sono state le sue parole a riguardo - lui era un po’ più grande di me e nelle riunioni studentesche era il capo del gruppo”. Poi il sito di Roberto D’Agostino è diventato più cattivello, come suo solito: “Una carriera, la sua, priva di quei successi in grado di consacrare agli occhi del grande pubblico: molti la ricordano a Colorado su Italia1, poi comparsate in varie serie tv, e film leggeri tra cui spicca Maschi contro femmine, per la regia di Fausto Brizzi, in cui l’attrice regala una memorabile scena di nudo, con rigoglioso topless”.

C’è anche un accenno politico sulla Francini: “Nonostante negli anni non abbia nascosto le sue simpatie di sinistra, può vantare una profonda stima da parte di quell’intenditore di Silvio Berlusconi. Chissà se il Cav ha mai sognato di invitarla a cena ad Arcore o a palazzo Grazioli. Ai tempi della sua esperienza a Mediaset, alla conduzione di Colorado, i suoi capricci restarono ben impressi alle maestranze di studio, soprattutto agli addetti della sartoria di Cologno Monzese”.