Ezio Greggio in lacrime: "Eravamo una coppia di mezzi delinquenti"

Strano, ma vero: Ezio Greggio è in onda su Rai 2. Già, perché era ospite di Alessandro Cattelan alla trasmissione Stasera c'è Cattelan. E lo storico conduttore di Striscia la Notizia si è raccontato senza filtri, a cuore aperto, snocciolando i ricordi di una vita, tra divertimenti, gioie, lavoro e dolori.

La prima parte dell'intervista ha raccontato in particolare il rapporto con Gianfranco D'Angelo, il comico morto anni fa, uno dei migliori amici di Ezio Greggio. Un rapporto che il conduttore di Striscia ha raccontato anche nel suo libro N°1, in cui ripercorre i momenti più belli della sua carriera.

Ricordando D'Angelo, Ezio Greggio ha sfiorato le lacrime. "Ce l’abbiamo sempre qua Gianfranco, eravamo una coppia di mezzi delinquenti e ne abbiamo combinate di ogni tipo - ammette -. Gli anni novanta sono stati fantastici, il clima era più tranquillo e divertente. Oggi invece i tempi non stanno aiutando", ha affermato Ezio Greggio.

Poi, ovviamente, Enzo Iacchetti, da sempre al suo fianco, un personaggio che, quando c'è Greggio di mezzo, non può mai essere scordato. "Enzino mi ispira tantissimo, abbiamo un rapporto speciale e durante le puntate ci raccontiamo tanto anche della nostra vita privata tra un servizio e l’altro. Così quando sono finiti i filmati ridiamo un po’ per quanto visto e un po’ per le cose che ci siamo appena raccontati", ha spiegato Greggio a Cattelan, spendendo bellissime parole su Iacchetti.