Chiara Ferragni e Fedez, villa da 5 milioni di euro: eccola...

Uno "sfizio milionario", quello che si sono tolti Fedez e Chiara Ferragni, coppia ultra-milionaria. A dar conto della vicenda è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, su cui viene spiegato come la coppia abbia coronato un vecchio sogno: quello di acquistare una super-villa sul Lago di Como.

Chi ha infatti sorpreso la famiglia al gran completo - Ferragni, Fedez e i due figli - mentre visitava la villa con parco e piscina, dimora che si trova sulla riva opposta a villa Oleandra, il gioiello di George Clooney. Ferragni e Fedez non hanno ancora confermato né parlato dell'acquisto, dato però per concluso dal settimanale di Signorini. Si tratta di una villa di circa 900 metri quadrati su due piani, il cui valore si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Ad accompagnarli per la visita, l'archietto e designer Filippo Fiora, amico della influencer.

In queste ore, la coppia ha fatto sapere sui social di avere una novità da condividere, senza però svelarla. C'è chi ha subito pensato al terzo figlio, anche perché Fedez ha parlato di "una bella cosa che riguarda la famiglia". Eppure, il riferimento pare essere proprio alla villa sul lago di Como. E c'è anche chi scommette che i Ferragnez si trasferiranno a vivere proprio sul lago.

Era il gennaio 2021, quando Chiara Ferragni aveva pubblicato un post assai esplicito in cui parlava del suo sogno da sempre: "Lago di Como, uno dei miei posti preferiti sulla terra, a solo un'ora da Milano. Amo trascorrere là i fine settimana e queste sono alcune foto-ricordo che ho scattato nel 2020. Spero di comprarmi una casa vacanza là, un giorno". Il desiderio potrebbe essersi realizzato.