Selvaggia Lucarelli, altro agguato a Ferragni: "Tutti i nomi di chi ha taciuto"

Chiara Ferragni è finita di nuovo nel mirino di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giurata dell'ultima edizione di Ballando con le stelle ha attaccato la influencer colpevole a suo dire di aver dichiarato pubblicamente l'intenzione di devolvere il suo compenso per il Festival di Sanremo a favore di una associazione che si occupa di violenza sulle donne. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram la Lucarelli ha quindi criticato la Ferragni perché secondo le la beneficenza va fatta senza sbandierarla, in silenzio.

"Solo spicci, beneficenza inventata": Selvaggia Lucarelli, odio contro Ferragni

Quindi Selvaggia ha snocciolato un elenco di nomi di personaggi che hanno evitato di vantarsi di aver fatto beneficenza. La Lucarelli ha ripreso vecchi articoli di giornale che riportavano iniziative simili pensate da Tiziano Ferro, Emma Marrone, Zlatan Ibrahimovic e Georgina Rodriguez. Per esempio, proprio la compagna di Cristiano Ronaldo, tempo fa aveva dichiarato di non aver voluto parlare del compenso devoluto in beneficenza per non spettacolarizzare la questione.

"A chi devolvo il mio cachet per Sanremo": Chiara Ferragni spiazza l'Italia

E ancora, nessuna delle altre celebrità da lei citate, come ha infine sottolineato Selvaggia Lucarelli, ha scelto di annunciare la propria iniziativa come, al contrario, ha fatto Chiara Ferragni. A differenza della moglie del rapper milanese Fedez, nelle altre occasioni non sono state organizzate conferenze stampa, non sono stati fatti comunicati "tronfi" o postato nelle stories "articoli che dimostravano la loro bontà". Insomma, la Ferragni è sempre nel mirino.