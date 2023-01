Antonella Clerici, la confessione: "Cornuta, quando l'ho scoperto..."

20 gennaio 2023 a

Antonella Clerici si confessa col settimanale Chi, ricordando un momento parecchio doloroso della sua vita. "Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro", ha spiegato la nota conduttrice Rai.

Il riferimento della presentatrice è al suo ex, Eddy Martens, con cui c'è stata una lunga relazione da cui poi è nata la loro unica figlia, Maelle. La storia è finita nel 2016 e da allora Martens è tornato a vivere in Belgio. Pare che prima della rottura, i due abbiano affrontato una crisi a seguito della paparazzata di lui in compagnia di un’altra donna all’uscita di una discoteca. Dopo un periodo di allontanamento, la coppia era tornata insieme, ma alla fine non ha retto. E c'è stato l'addio definitivo.

Adesso, invece, la storia con Vittorio Garrone procede a gonfie vele. E rispondendo alla domanda sulla possibilità di un matrimonio segreto con il suo compagno, la Clerici ha voluto ribadire la sua trasparenza nei confronti del pubblico: "Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo". La Clerici, poi, ha parlato anche di una sua collega e vicina di casa a Portofino, con la quale ha un bellissimo rapporto, la Toffanin: "Silvia mi piace molto, le voglio bene, potrebbe essere mia figlia. La trovo una ragazza intelligente, è un’altra vicina di casa molto preziosa".