I Fatti Vostri, la telefonata che spiazza Sottile: "Cerco Antonella Clerici"

"Scusi ma questo non è il gioco di Antonella? Io sto cercando lei. Mi hanno detto di attendere, non ci capisco più niente”: una donna ha chiamato in diretta a I Fatti Vostri, la trasmissione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi su Rai 2, durante il gioco del porcellino. Peccato, però, che la concorrente pensasse di essere collegata con È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda su Rai 1 in una fascia oraria simile a quella de I Fatti Vostri.

Spiazzati dalle parole della donna al telefono, i due conduttori hanno risposto in coro: "No, qui è I Fatti Vostri. Il gioco di Antonella è dall’altra parte”. La Falchi, in particolare, ha detto in modo ironico: “Ha chiamato tutti!”. Il momento è stato così divertente da attirare l’attenzione anche sui social, dove molti spettatori sono corsi a commentare quanto accaduto nel programma di Rai 2.

Dopo aver chiarito l’equivoco, Sottile non ha voluto far perdere la priorità acquisita alla signora Elda, convincendola comunque a giocare al gioco del porcellino: “Signora, siccome dobbiamo giocare... Io le chiedo un numero da uno a dieci e una lettera”. Alla fine la donna si è portata a casa ben 100 euro. Poteva andarle anche peggio, insomma. Sicuramente l'errore telefonico le ha portato fortuna.