Antonella Clerici, confidenza choc: "Morire come mia mamma"

14 gennaio 2023 a

a

a

"Penso che per la mia età mi tengo in forma". Antonella Clerici è soddisfatta. D'altronde la regina Rai è sempre in movimento. Oltre alla sua trasmissione È sempre mezzogiorno, la conduttrice è appena tornata con The Voice Senior. "Oggi mi piaccio più di qualche anno… Allo specchio non mi vedevo mai in forma. Poi mi assaliva una paura: mia mamma è morta a 55 anni e temevo potesse accadermi lo stesso. Un timore irrazionale ma certi pensieri possono affiorare quando hai una bimba da crescere", spiega in una lunga intervista a Gente dove racconta quanto mai fatto prima d'ora.

"Ti piace il cotechino?". Antonella Clerici, la frase che ferma lo studio

Legata dal 2016 a Vittorio Garrone, la conduttrice non esclude nulla, neppure il matrimonio. "Non ora, ma quando accadrà già ti confido che sarà una cosa sobria, intima, in linea con il nostro stile poco social", ammette aggiungendo che però al suo Vittorio una promessa vuole farla, cioè dedicargli almeno un weekend al mese solo per loro.

Antonella Clerici si infuria con lo chef: "Ecco come sei", gelo in diretta

Intanto nella serata di venerdì 13 gennaio, la Clerici è tornata sul palco del talent di Rai1. Con lei, quattro coach, tutti impegnati a giudicare i concorrenti. I coach sono i veterani Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino a cui si aggiungono le new entry Ricchi e Poveri su cui la conduttrice ha ammesso: "Io li ho ribattezzati ‘Gli Angeli’ ossia Angela ed Angelo". Ma c'è una nuova versione che presto vedrà la luce: è quella dedicata ai bambini. Ma non solo, perché secondo gli ultimi rumors potrebbe ritornare anche la versione originale prossimamente.