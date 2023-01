Antonella Clerici si infuria con lo chef: "Maschilista". Gelo in diretta

03 gennaio 2023 a

Gelo in studio da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno su Rai 1, che è ricominciato dopo le festività natalizie. Tra le ricette proposte oggi c’è stata anche quella di Ivano Ricchebono, i cannelloni gratinati ai carciofi, e tra i due è scattato un tesissimo botta e risposta. Lo chef infatti ha cercato di tenere lontano la conduttrice dai fornelli, soprattutto per non farle toccare la besciamella. Che invece Ricchebono aveva affidato a Alfio, il quale però ha lasciato dei grumi. Quindi la Clerici ha sbottato: "Vorrei far notare che Ivano è un po' maschilista perché quando è il suo amico Alfio non gli dice niente, quando ci sono io mi rimprovera sempre".

Ricchebono, infatti, non vuole che nessuno metta mani nella sua cucina. E Antonella Clerici deve sempre stare attenta per non essere sgridata dallo chef genovese. Il quale le consente solo di usare il frullatore. Questa volta il cuoco però lo aveva già usato prima della puntata. "Quindi io ho frullato inutilmente", ha commentato la conduttrice. "È da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione che frulli inutilmente", ha confermato Ricchebono.

