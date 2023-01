Ilary Blasi, prima foto da censura con Bastian

20 gennaio 2023 a

a

a

Ilary Blasi ha sempre tenuto lontano il suo nuovo amore Bastian dai suoi social ma ora la conduttrice ha pubblicato una foto con lui ad alto tasso erotico. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram la conduttrice de l'isola dei famosi si mostra con le sue lunghe gambe appoggiate su quelle di Bastian, i tacchi a spillo e la mano di lui che si poggia proprio sulle gambe di lei. Insomma, una conferma pubblica che la sua storia d'amore con l'imprenditore tedesco va avanti.

I due, infatti, dopo aver trascorso le vacanze di Natale a Bangokok, hanno ben pensato di regalarsi qualche giorno di relax e di passione a Parigi, città dell'amore, prima che lei torni alla conduzione del reality.

Così mentre il suo ex marito Francesco Totti si gode il caldo con Noemi Bocchi in Arabia, Ilary Blasi ha incontrato il suo amore a metà strada tra l'Italia e la Germania, dove lui vive. Ecco quindi che nelle stories di Instagram la conduttrice de l'isola dei famosi - che tornerà in onda il prossimo aprile - inquadra l'Arc de Triomphe, il Centre Pompidou e dopo una serie di scatti in albergo dove è lei la protagonista assoluta, anche la mano di Bastian che stringe la sua gamba.