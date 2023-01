Selvaggia Lucarelli insulta pure i Maneskin: "Cafonata, cag***"

20 gennaio 2023 a

Per i suoi standard, Selvaggia Lucarelli non è mai stata particolarmente critica nei confronti dei Maneskin. L’ultimo evento che è stato organizzato con la rock band romana non è però piaciuta alla giornalista: “No ma seriamente, io voglio bene ai Maneskin, però che è ‘sta cafonata qui?”. Il riferimento è al “matrimonio” organizzato dal management dei Maneskin in collaborazione con Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci.

Damiano David e gli altri tre componenti della band si sono giurati eterna fedeltà con una cerimonia vera e propria che secondo la Lucarelli è stata eccessiva. Dopo la celebrazione c’è stato anche il bacio di rito “incrociato”. La Lucarelli ha fatto anche un riferimento al Boss delle cerimonie, la trasmissione in cui sono protagonisti i matrimoni eccessivi. “Esiste un colpevole di ‘sta cag*** qui?”, si è chiesta Selvaggia. La risposta è da ricercare nel marketing: l’evento è infatti stato organizzato da Spotify Global insieme al manager della band romana.

In risposta al post della Lucarelli sono arrivati molti commenti di utenti che condividono le sue impressioni: “Io sono preoccupata - ha scritto un’utente - voglio dire: nudi, in lingerie varia, sadomaso, capelloni, rasati, fluidi, sposati tra di loro… non so, cosa consiglierà ancora il loro addetto alla comunicazione? Di scuoiarsi vivi?”. All’evento hanno partecipato anche diversi vip: dal regista Paolo Sorrentino ai calciatori Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.