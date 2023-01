Mara Venier: "Lui gay? Nooo! Non me lo aspettavo". Si scatena la bufera

21 gennaio 2023 a

Federico Fashion Style fa coming out. Stando alle anticipazioni di Alessandro Rosica, il noto parrucchiere all'anagrafe Federico Lauri, avrebbe ammesso a Verissimo di essere gay. Una notizia che per molti era scontata. Nonostante Federico abbia premesso di aver "sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia", in molti non sono affatto stupiti. Ed ecco che sui social gli utenti si scatenano: "Federico Fashion Style gay non è uno scandalo invece lo era il fatto che per anni si proclamava etero" scrive uno di loro al quale fa eco Mara Venier.

La conduttrice di Rai 1 condivide sulle sue storie di Instagram un articolo riportante la notizia. Il commento? "Non me l’aspettavo proprio". Commento che le sta costando parecchie critiche sui social. Che la Venier avesse già espresso le sue perplessità è cosa nostra. In occasione di un’intervista a Fashion Style negli studi di Domenica In, la Venier gli ha domandato: "Quindi pensano che tu sia gay?". Ancora una volta però lui ha negato. Poi qualcosa è cambiato.

Il parrucchiere delle star ha ufficializzato la separazione dalla moglie Letizia Porcu. La fine del matrimonio è stata annunciata per prima dalla donna a ottobre 2022. I due hanno anche una figlia di nome Sophie Maelle, nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale. Oggi il pensiero fisso di Federico Lauri.