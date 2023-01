Ilary Blasi, "Bastian non esiste": voci terremoto

23 gennaio 2023 a

"Bastian non esiste". Mentre Ilary Blasi sembra essere uscita definitivamente allo scoperto sui sociale riguardo al suo nuovo compagno Bastian Muller, sconosciuto rampollo tedesco sostituto di Francesco Totti nel cuore della presentatrice Mediaset, sui sociale inizia a dilagare la teoria "Mark Caltagirone 2". Folle, certo, eppure tra il serio e il faceto molti utenti (non solo hater) sospettano che la liaison sia in realtà una montatura.

Su Instagram la Blasi ha prima pubblicato la prima "foto sexy" con l'imprenditore teutonico. La mano di lui (solo la mano) appoggiata voluttuosamente sulla coscia della conduttrice dell'Isola dei famosi. Uno scatto dolce, all'acqua di rose, eppure esplosiva. Quindi, ecco il viaggio romantico a Parigi, una fuga d'amore con un piccolo particolare: Ilary non lo fotografa mai. Evidentemente, Bastian (sconosciuto al gossip fino a poche settimane fa) tiene alla propria privacy e non vuole finire in pasto a stampa scandalistica e semplici curiosi. Basta questa semplice e più che logica esigenza a scatenare le malelingue.

Secondo Deianira Marzano, esperta di gossip sul web e molto, molto ben informata sulle voci di corridoio che agitano e stuzzicano lo showbusiness italiano, qualcosa sulla coppia Blasi-Muller non torna e questo rimanda alla mente la dolorosa, surreale vicenda di Pamela Prati e del suo quasi-marito immaginario. Ad allontanare i sospetti ci sarebbero in realtà le prime paparazzate insieme, ma anche in quel caso i più maliziosi erano convinti che fossero delle semplici "trovate mediatiche" per prendersi una rivincita sull'ex Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi.