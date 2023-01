Sanremo 2023, la foto di Morandi scatena la bufera: alle sue spalle...

25 gennaio 2023 a

Gianni Morandi scatena la polemica. Tutta colpa di una foto pubblicata a ridosso dell'inizio di Sanremo. La spalla di Amadeus ha infatti pubblicato uno scatto che lo vede davanti alla scenografia del festival. A corredo la descrizione: "Il palcoscenico del Festival di Sanremo". Eppure non tutti hanno apprezzato. Molte le critiche alla scelta scenica. Tra queste quella che tira in ballo il Gf Vip: "Posso dire - si legge - che assomiglia un po’ all’occhio del Grande Fratello e a quella del Sanremo 2002?".

E ancora: "Il festival di Sanremo, da anni senza fiori e con scenografie futuristiche… sempre uguali". Insomma, l'edizione 2023 é già motivo di polemica. E non solo per la scenografia. A Vauro e Moni Ovadia, ad esempio, non è andata giù la partecipazione di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino interverrà in collegamento nell'ultima puntata della kermesse.

"Il mainstream italiano lo continua a dipingere come l’eroe in maglietta, sembra un personaggio di un fumetto. Questo invito diventa una propaganda bellica in un momento in cui c’è bisogno di parlare di diplomazia, di cessate il fuoco e di pace", ha tuonato il primo. Mentre anche il secondo non si è risparmiato: "Invitare Zelensky a Sanremo è una scelta scellerata, è pura propaganda bellicista. Detesto la mediatizzazione e la spettacolarizzazione delle guerre, è totalmente insensata".